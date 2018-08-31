Новосибирск, 23 марта, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Новосибирске устанавливаются обстоятельства, в которых пострадала 10-летняя школьница. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

ИА REGNUM В школу

По предварительным данным, 16 марта в одной из новосибирских школ в Советском районе Новосибирска между пострадавшей и её сверстниками произошёл конфликт, в результате которого школьница пострадала. Ребёнок находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.