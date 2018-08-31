Донецк, 31 августа, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Один из охранников убитого в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко может быть причастен к организации убийства, сообщает 31 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник среди силовиков Донецкой Народной Республики.

Пропавший

По словам источника, один из охранников Александра Захарченко исчез в неизвестном направлении сразу после теракта. Сейчас его ищут.

Ранее советник Захарченко Александр Казаков заявил о задержании нескольких подозреваемых в причастности к убийству главы ДНР. По его словам, это украинские диверсанты и их пособники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка.