Термез, Узбекистан, 31 августа, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил орден «Дустлик» («Дружбы») жителю города Джаркурган Сурхандарьинской области Номозу Джумаеву за высадку в пустыне 15 тыс. саженцев саксаула, сообщает 31 июля издание «Газета.uz».

Пенсионер при помощи своей семьи превратил 50 га пустыни в лес. 30 августа хоким (глава) Сурхандарьинской области Баходир Пулатов вручил Джумаеву орден. Многие жители Узбекистана направили пенсионеру пожертвования для покупки саженцев растения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Туркмении состоялся саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. В ходе выступления президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что на территории республики высажено 700 тыс. га защитных насаждений из солеустойчивых растений.