Москва, 31 августа, 2018, 20:51 — ИА Регнум. За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны, те самые силы, которые продвигали закон о так называемой «российской агрессии», принятый Верховной радой и подписанный Порошенко», — сказал он.

Убийство народного лидера Александра Захарченко продолжило череду терактов против командиров батальонов, которые боролись за права жителей Донбасса: Александра Беднова, Евгения Ищенко, Павла Дремова, Алексея Мозгового, Арсена Павлова, Михаила Толстых, отметил Грызлов.

«Совершенные теракты превратили Украину в террористическое государство», — заключил он.