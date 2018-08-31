Москва, 31 августа, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Франция и Германия должны оказать помощь в раскрытии убийства главы ДНР Александра Захарченко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Duma.gov.ru Адальби Шхагошев

Учитывая, что вокруг убийства Захарченко сейчас будет много спекуляций, чрезвычайно важна скорость раскрытия этого преступления, а также качество доказательной базы, отметил парламентарий.

«В связи с произошедшим теперь под угрозу поставлена судьба Минских соглашений. Все стороны, задействованные в контактной группе, в первую очередь Франция и Германия, обязаны привлечь свои спецслужбы оказать содействие в раскрытии этого преступления», — сказал Шхагошев, отметив, что Россия со своей стороны готова включаться в этот процесс.

«Если главная версия о причастности режима Порошенко подтвердится, то политического преимущества в процессе урегулирования в Донбассе он всё равно не получит», — полагает Шхагошев.