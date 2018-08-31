Донецк, 31 августа, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности главы Донецкой Народной Республики после гибели Александра Захарченко будет один из его заместителей. Соответствующее заявление сделал сегодня, 31 августа, представитель Народного совета ДНР.

Цуканов М. В Флаг ДНР

По его словам, временно исполняющим обязанности главы республики станет один из заместителей Захарченко — Александр Тимофеев, который был ранен в результате теракта, в котором погиб Захарченко, Екатерина Матющенко или Дмитрий Трапезников.

Представитель Народного совета ДНР напомнил, что согласно статье 62 Конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности назначается заместитель председателя Совета министров (официальное название должности главы республики).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Захарченко был убит в результатет террористического акта в кафе «Сепар», которое расположено в центре Донецка.