Москва, 31 августа, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Было бы целесообразно уменьшить платежи на обязательное пенсионное страхование работников предпенсионного возраста, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на состоявшемся сегодня, 31 августа, первом заседании рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства, где парламентарии совместно с представителями правительства страны, а также деловых и экспертных кругов обсуждали доработку правительственного законопроекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работающие пенсионеры

При этом, сообщил Сергей Катырин, Палата определилась с размером предлагаемой льготы по пенсионному страхованию: она считает, что нужно снизить выплаты в Пенсионный фонд с нынешних 22 процентов от фонда заработной платы до минимум 20 процентов.

«Конечно, хотелось бы снизить больше, даже наполовину, чтобы очень серьезно заинтересовать работодателей в сохранении «возрастных работников», и об этом мы говорили ранее, но все же надо исходить из наших экономических реалий, — заявил Сергей Катырин после окончания заседания рабочей группы. — Нужно прежде всего подсчитать размер выпадающих доходов и уже потом принимать решение о размере».

Нужно также увязать предлагаемое ужесточение ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста с поручением президента о серьезном повышении производительности труда в ближайшие годы, считает Сергей Катырин. «Производительность труда зависит от инновационных технологий, а они по плечу прежде всего квалифицированным молодым работникам. Это надо понимать и учитывать при применении законодательства, иначе предприниматель предпочтет работать по старинке», — подчеркнул глава федеральной палаты.

Следует поощрять внедрение новых технологий и одновременно гарантировать возрастным работникам предприятий, повышающим производительность труда, сохранение рабочих мест и заработка, и здесь без поддержки государства не обойтись, уверен он.

Что же касается ужесточения ответственности работодателя вплоть до уголовного наказания, то Палата считает правильным прибегать к этой мере в последнюю очередь, когда все остальные возможности полностью исчерпаны, заявил глава ТПП РФ.

Сергей Катырин считает необходимым все поправки, поступившие в профильный комитет Госдумы ко второму чтению законопроекта по пенсионной реформе, еще раз обсудить с предпринимательскими кругами и экспертами системы ТПП страны.

«Палата готова, получив поправки, оперативно организовать их обсуждение», — сообщил он.

Необходимо, по мнению Катырина, и после принятия законопроекта в окончательной редакции сохранить рабочую группу, которая могла бы «осуществлять мониторинг действия нового закона, анализировать сигналы из регионов по практике его применения и инициировать при необходимости соответствующие законодательные корректировки».

Пенсионная реформа — это кардинальные перемены, имеющие серьезнейший социально-психологический аспект, мелочей и упущений здесь быть не должно, резюмировал он.