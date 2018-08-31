Калуга, 31 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Калуге, 31 августа глава городского самоуправления Александр Иванов посетил отдел патриотического воспитания Городского досугового центра, пообщался с молодёжью и осмотрел музейную экспозицию.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги осмотрел музей досугового центра

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, сотрудники досугового центра рассказали, что их музей посещают не только калужане, но и гости из других городов.

Первоначально музей относился к Машзаводу, но позже был передан городу и изменён. Сейчас в музее представлены 4 экспозиции: «Русская изба», воссоздающая русский быт, «Зал советской эпохи», «Зал поисковой работы» и «Зал боевой славы, отремонтированный в прошлом году и получивший второе дыхание.

С каждым годом коллекция музея пополняется, многие экспонаты подарены калужанами и гостями города.

«Замечательно, что в Калуге есть такие места, где уделяют внимание сохранению исторической памяти. Я благодарен сотрудникам за то, что они так бережно относятся к истории нашей родной Калуги, планомерно занимаются патриотическим воспитанием молодого поколения, рассказывают молодёжи о героизме русского народа, проявленном во время Великой Отечественной войны», — заявил глава городского самоуправления Александр Иванов.