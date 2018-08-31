Лондон, 31 августа, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Ни одно высшее учебное заведение из стран Туркестана не попало в рейтинг лучших ведущих университетов Евразии по версии британской компании Times Higher Education (THE). Рейтинг из 70 вузов опубликован 30 августа на сайте THE.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ. Москва

Эксперты сравнили университеты из 16 стран континента: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Афганистана, Молдавии, Грузии, Белоруссии, Украины, России, Турции, Ирана и Монголии.

Первую строчку рейтинга занял Московский государственный университет им. Ломоносова, вторую строчку — Московский физико-технический университет, третью — Томский политехнический университет.

Напомним, в июле 2018 года государственная инспекция по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана составила рейтинг университетов республики. На первом месте оказался Национальный университет.