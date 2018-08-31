Калуга, 31 августа, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В Калужской области благодаря вмешательству прокуратуры АО «Прогресс — Экология» выплатило около 6 млн рублей долга по заработной плате, сообщила 31 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Обнинска Ангелина Гудскова.

Vsemetri.com

По словам Гудсковой, прокурорской проверкой было установлено, что у акционерного общества имелась задолженность по заработной плате перед 217 работниками на общую сумму около 6 млн руб. В целях восстановления трудовых прав прокуратура внесла в адрес руководства АО «Прогресс — Экология» представление с требованием незамедлительного погашения долга.

Кроме того в отношении юридического лица и директора общества возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Калужской области.

«Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по заработной плате перед работниками АО «Прогресс — Экология» была погашена в полном объеме», — заявила Гудскова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, судебные приставы Калужской области в 2017 году взыскали 84,5 млн рублей задолженностей по заработной плате. Эта сумма превысила показатель 2016 года почти на 27 млн рублей. Одновременно было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым следствием усилиям 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно.