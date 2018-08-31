Киев, 31 августа, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» (избирался в Раду от Донецка) Алексей Рябчин допускает, что к ликвидации главы ДНР Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы. Об этом Рябчин заявил 31 августа в эфире телеканала ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

При этом Рябчин отметил профессионализм украинских силовиков.

«Проверил информацию по своим источникам… Люди, которые остались на временно оккупированной территории, но сердцем с Украиной и делают многое, чтобы Донбасс вернулся, подтверждают, что там что-то происходит… Конечно, местные будут говорить об украинском следе. Если он есть, молодцы наши спецслужбы, что научились делать хорошие спецоперации. Нужно и дальше их распространять, чтобы и дальше освобождать наших парней и девушек, которые сейчас в заточении», — призвал Рябчин.

Он выразил уверенность в том, что все политическое руководство ДНР и ЛНР понимает, что «они не будут долго жить на этом свете».

«…Эти люди прекрасно разбираются, что они марионетки. У них всех заготовлены пути отхода в какие-то глухие деревни и села Российской Федерации. Они понимают, что они не будут долго жить на этом свете. Их задача — как можно быстрее сойти с того политического небосклона (в ДНР и ЛНР — ред.) и где-то там спрятаться. Кто-то не успевает. За месяц, когда они почувствуют, что украинская армия будет там, на границе (российско-украинской — ред.), где она должна быть, всех этих псевдолидеров, руководителей, депутатов там уже не будет. Они или сами исчезнут, или им помогут исчезнуть. И Донетчина, и Луганщина будут с Украиной», — прогнозирует Рябчин.

Краткий комментарий по ситуации дали и в Службе безопасности Украины. В ведомстве подтвердили информацию о гибели Захарченко, заявив, что он пострадал в результате внутренних конфликтов в республике, а Украина не имеет к этому отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке в ресторане «Сепаратист» (на бул. Пушкина, Ворошиловский район) в результате взрыва был убит глава ДНР Александр Захарченко. Силовики заявили, что взрыв организовали украинские диверсанты и лица, подозреваемые в пособничестве им. Более конкретная информация не сообщается.