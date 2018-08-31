Москва, 31 августа, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Убийство главы ДНР Александра Захарченко является террористическим актом, свидетельствующим о переходе Киева на путь «кровавой бойни», заявила 31 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Andrew Butko Александр Захарченко

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что вместо поиска вариантов мирного урегулирования конфликта и выполнения Минских договоренностей «киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне».

Учитывая марионеточный характер властей Украины, мировое сообщество должно не только потребовать, но и проконтролировать беспристрастное расследование этого преступления, заявила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва, устроенного в центре Донецка. В республике уже назвали это убийство террористическим актом.