Астана, 31 августа, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Власти Астаны продлили до 15 сентября стоимость проезда в 40 тенге (7,49 рубля) для школьников, сообщает 31 августа издание BNews со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Общественный транспорт

Решение было принято по многочисленным просьбам родителей, которые не успели оформить именные транспортные карты для школьников. После 15 сентября стоимость проезда в обычных городских маршрутах при наличном расчете составит 90 тенге (16,85 рубля), в экспресс-маршрутах — 125 тенге (23,4 рубля).

Отметим, в Астане внедряются именные школьные транспортные карты для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Первичный выпуск карты бесплатный, при потере придется заплатить 400 тенге (74,91 рубля).