Калуга, 31 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 30 августа принял участие в оперативном совещании УМВД России по городу Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, глава города поблагодарил сотрудников полиции за обеспечение общественного порядка и безопасности в ходе проведения общегородских мероприятий.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги поблагодарил сотрудников УМВД

«В праздновании Дня города приняло участие порядка 85 тысяч калужан, праздник прошёл без эксцессов, сотрудники калужской полиции продемонстрировали высокий профессионализм и обеспечили безопасность праздничных мероприятий, — отметил Александр Иванов, — впередиу нас День знаний, главной задачей калужской полиции станет обеспечение общественного порядка и безопасности образовательных учреждений».

Глава городского самоуправления Калуги поблагодарил сотрудников УМВД за их нелёгкую службу и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Официальный представитель Махачкалы в Калуге Алиасхаб Хархачаев вручил почётные грамоты сотрудникам калужского УМВД, вернувшимся из служебных командировок в Республику Дагестан. Он поблагодарил калужских стражей порядка за мужество и высокий профессионализм при выполнении служебно-боевых задач на территории республики.