Кустанай, Казахстан, 31 августа, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В Кустанайской области полицейские задержали двух женщин за хранение наркотиков, сообщает 31 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на областной департамент внутренних дел (ДВД).

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Сотрудники ДВД изъяли в гараже одной из женщин 1,307 кг героина. В квартире второй 58-летней подозреваемой было обнаружено 119 граммов героина. Старший сын женщины уже отбывает наказание за сбыт наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кустанайской области признал вину 60-летней местной жительницы в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.