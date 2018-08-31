Донецк, 31 августа, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Взрыв в центре Донецка, от которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, является террористическим актом, сообщает 31 августа агентство ДАН со ссылкой на представителя республиканской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются», — цитирует агентство его заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа власти ДНР подтвердили факт гибели Александра Захарченко при взрыве в ресторане в центре Донецка.

Ранее СМИ сообщили о задержании нескольких подозреваемых.