Донецк, 31 августа, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы республики Александра Захарченко в результатет террористического акта в Донецке. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает РИА Новости.

DenTVinform Official Stream Захарченко Александр Владимирович

Взрыв прогремел в кафе «Сепар» в центре Донецка. В момент взрыва в кафе находился глава ДНР Александр Захарченко и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В результатет взрыва Захарченко погиб, Тимофеев получил ранения.