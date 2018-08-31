Салехард, 31 августа, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Общественники, учёные и экологи Ямала дали оценку воздействия на окружающую, социально-экономическую среды и здоровье населения завода проекта «Арктик СПГ 2». Данную оценку инициировали сотрудники ООО «Новатэк-Мурманск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Novatek.ru Завод по производству сжиженного природного газа проекта Ямал СПГ

Проект «Арктик СПГ 2», который реализует на Ямале ПАО «Новатэк», включает в себя три смежных объекта: завод по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата (СПГ и СГК); терминал СПГ и СГК «Утренний» для обеспечения отгрузки продукции завода в морские суда; Салмановское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ).

Для создания проекта завода СПГ и СГК было организовано совместное предприятие ООО «СПГ Новаинжиниринг». В него вошли международный проектный институт «Текнип», российский проектный институт НИПИгаз, а также изобретатель технологии сжижения компания «Линде». Помимо общественников, даст свою оценку проекту международная компания ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс».

Напомним, ранее в Тазовском районе ЯНАО проходили общественные слушания проекта терминала «Утренний». На первоначальном этапе в 2019—2021 гг. терминал будет использоваться для обеспечения обустройства Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения и возведения нового завода СПГ и CГК строительными материалами, техникой, оборудованием, горюче-смазочными материалами и продовольствием.