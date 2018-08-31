СМИ: Задержаны подозреваемые в покушении на Александра Захарченко
Донецк, 31 августа, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Сотрудниками правоохранительных органов Донецкой Народной Республики задержаны подозреваемые в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, сообщает 31 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах республики.
Andrew Butko
Захарченко Александр Владимирович
По информации агентства, задержаны украинские диверсанты и лица, подозреваемые в пособничестве им.
Уточняется, что они были задержаны в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.
Кроме того, источник подтвердил агентству, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в ресторане «Сепар». Кроме того, ранение получил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, который сейчас госпитализирован.