Москва, 31 августа, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Процесс получения российского гражданства соотечественником должен быть проще, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 31 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя непростую ситуацию с мигрантами, которая сложилась в Германии.

Иоганн Готтлиб Беккер. Имменуил Кант. 1768

«Кадры того, что происходит в Германии, я пытаюсь интерпретировать через нашу ситуацию, — признался Затулин. — У нас же тоже есть миграционная проблема. Я занимаюсь вопросами гражданства в Думе и хочу, чтобы наших граждан стало больше. Я хочу, чтобы у нас проще получали гражданство наши соотечественники. Я хочу отделить соотечественников от всех остальных».

Кроме того, Затулин отметил, что «прививать к своему дереву вы можете только тот плод, который не будет мешать этому дереву расти».

«Даже самые демократичные и самые бестолковые из либералов понимают, что есть экология, — отметил Затулин. — Они не сомневаются в том, что нельзя вторгаться в природную среду, нарушать её и наносить ей ущерб. Когда дело касается прививки к человеческому обществу элемента, который там не рос, не знает языка, живёт по другим законам и так далее… Да ради бога, пожалуйста! А после этого знаете, как у Канта, Кант, как известно, считал весь мир его представлением, а когда его жена поколотила, он сказал: «Как ужасно моё представление».

Напомним, что немецкий философ Иммануил Кант так никогда и не женился, оставшись холостяком до конца своих дней. Кроме того, идеи солипсизма (учения, признающего реальностью лишь индивидуальное сознание), столь опрометчиво приписанные ему Затулиным, были характерны совсем для другого философа — Джорджа Беркли — и изложены в «Трактате о принципах человеческого знания». Что касается фразы «как ужасно моё представление», то это в действительности отрывок из так называемого лимерика поэта Эдварда Лира, в котором тот, как считают некоторые литературоведы, высмеял немецкого мыслителя Артура Шопенгауэра, одна из работ которого называлась: «Мир как воля и представление».