Калуга, 31 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В Калуге 30 августа состоялась городская педагогическая конференция «Школа будущего меняет настоящее».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялась конференция «Школа будущего меняет настоящее»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в конференции приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский и министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Перед началом работы руководители города осмотрели помещения центра развития творчества детей и юношества «Созвездие».

Реконструкция помещений центра была проведена в рамках программы ремонта дошкольных учреждений, разработанной по предложению депутатов Городской думы.

На конференции в формате форсайта обсуждались актуальные проблемы муниципальной системы образования и возможные пути её совершенствования и развития.

Свои проекты представили руководители дошкольных образовательных учреждений, участники городского проекта «Директор будущего», Ассоциация молодых директоров школ, Совет руководителей образовательных учреждений и управление образования города Калуги.

«В ходе конференции был представлен ряд интересных проектов, заслуживающих самого пристального внимания, — отметил Александр Иванов. — Руководство Калуги и Калужской области прилагает все усилия для модернизации и совершенствования системы дошкольного и общего образования. Впервые за много лет в Калуге были построены две новые школы, завершается строительство нового детского сада в микрорайоне Веснушки. В этом году завершена трёхлетняя программа ремонта детских садов, построенных в 50−60 гг. прошлого века. В рамках программы за три года было отремонтировано 29 детских садов и два учреждения дополнительного образования. Отрадно, что в наши школы приходит всё больше молодых учителей, это говорит о востребованности профессии и росте её престижа».

По завершении конференции заслуженным педагогам были вручены почётные грамоты.