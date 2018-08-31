Калуга, 31 августа, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В Калужской области полностью завершена комиссионная приемка государственных общеобразовательных организаций к началу нового учебного года, сообщает 31 августа корреспондент ИА REGNUM по информации областного министерства образования и науки.

Admoblkaluga.ru В школе №3 города Малоярославец.

В регионе свыше 90% школ оснащены системами охранного видеонаблюдения. 95,5% образовательных организаций имеют периметральное ограждение и освещение территории в ночное время. Учебные заведения находятся под охраной штатных сторожей и частных организаций.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в преддверии нового учебного года сотрудниками полиции в составе межведомственных комиссий проведены обследования образовательных организаций, по результатам которых главам районных администраций, руководителям муниципальных органов управления образования внесены 15 информаций с предложениями по проведению мероприятий, необходимых для устранения выявленных недостатков, оборудованию объектов системами контроля и оповещения.

Полицейскими были проведены инструктажи с преподавательским и техническим персоналом образовательных организаций и сотрудниками частных охранных организаций по вопросам своевременного пресечения фактов проноса на их территорию оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, о порядке взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел при совершении правонарушений в отношении несовершеннолетних, а также действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В органы местного самоуправления внесены предложения по вопросу введения запрета на продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков на прилегающих к дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям территориях.

С 31 августа все объекты и прилегающие территории общеобразовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий, посвященных началу нового учебного года, взяты под круглосуточную охрану силами органов внутренних дел и обследованы с применением служебных собак и технических средств на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних посетили состоящих на учете несовершеннолетних, неблагополучные и малообеспеченные семьи, имеющие детей школьного возраста, с целью проверки их готовности к началу нового учебного года. Семьям, нуждающимся в материальной помощи для подготовки детей к школе, оказана консультация по получению соответствующих пособий в органах социальной защиты. Осуществлен мониторинг готовности к новому учебному году детей и подростков, находящихся в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, детских домах и школах-интернатах.

1 сентября 2018 года наряды ДПС будут выставлены возле всех образовательных организаций и будут ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В период подготовки и проведения «Дня знаний» также принимаются меры по обеспечению безопасности и объектов спорта. В области насчитывается 114 таких учреждений. 19 из них находятся в введении профильного министерства.

«В текущем году в калужские школы пойдет больше 106 тыс. учеников, в вузы — около 22 тыс. студентов. Это рекордные за последние годы цифры, поэтому меры безопасности, в том числе антитеррористические, должны быть усилены. Ответственные за безопасность работники обязаны следить за исполнением всех требований, своевременно реагировать на нарушения, незамедлительно связываться с сотрудниками правоохранительных органов, а также регулярно проводить антитеррористические мероприятия с педагогами, родителями и школьниками», — заявил губернатор Анатолий Артамонов на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области.

Директорам школ, главам администраций муниципалитетов и руководителям силовых ведомств калужский губернатор напомнил, что 1 сентября ни один посторонний человек не должен присутствовать на общешкольных линейках и открытых уроках. Это касается школ, вузов и других профессионально-образовательных учреждений.

Напомним, в Калужской области в новом учебном году будут работать 230 детских садов и 348 школ, 30 профессиональных образовательных организаций и 12 вузов. Их будут посещать более 50 тыс. детей дошкольного возраста, а также 106 тыс. школьников, из которых 12,5 тыс. — первоклассники. В учреждениях среднего профессионального образования начнут обучение 16 тыс. студентов, в вузах области — около 22 тыс. студентов, из них на очное бюджетное отделение зачислено 3,9 тыс. первокурсников.