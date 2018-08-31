Москва, 31 августа, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Народный артист СССР Иосиф Кобзон был скромным и отзывчивым человеком, который делал всё, чтобы помочь обратившимся к нему людям. Об этом 31 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал председатель Государственной думы VII созыва Вячеслав Володин.

Kremlin.ru Иосиф Давыдович Кобзон

«Мы его знали как великого артиста, как человека, который был со своей страной, когда была война в Афганистане, в Чечне, когда нужно было спасть заложников, но вместе с тем было и такое качество, которое он никогда не афишировал, — рассказал Володин. — Он всегда приходил к людям на помощь. Нам тяжело свыкнуться с тем, что его нет. Болезнь его победила, но он на протяжении более чем 10 лет делал всё, чтобы противостоять ей. Он постоянно жил проблемами людей. Он помогал и заступался, и об этом мало кто знает. Он был скромный и отзывчивый и делал всё, что от него зависит, чтобы оказать помощь конкретному человеку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 августа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Иосифа Кобзона.

«Сегодня ушёл из жизни замечательный человек, любящий отец и дед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция — качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни», — заявил Володин.