Киев, 31 августа, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Верховная Рада Украины должна решить вопрос установления мира на Украине, снижения коммунальных тарифов, погашения задолженности по зарплатам. Об этом 31 августа заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Парламент должен рассматривать те вопросы, которые действительно волнуют людей. В первую очередь, это мир, снижение коммунальных тарифов, выплаты задолженности по зарплатам шахтерам, восстановление справедливости с выплатами чернобыльцам и пенсий военным пенсионерам. Также наша фракция будет настаивать на рассмотрении вопросов материальной поддержки переселенцев и права голосовать на выборах. Это их конституционное право, как и всех граждан Украины. Власть лишила их этого права. Это недопустимо», — сказал Бойко.

При этом он призвал правительство уйти в отставку за экономические провалы и тарифную политику.

«Мы считаем, что правительство обязано отчитаться о том, что они натворили с тарифами, с ценами. Парламент не имеет права стоять в стороне, когда правительство так непрофессионально руководит экономикой. Правительство должно уйти в отставку, поскольку оно не справляется с экономическим кризисом в стране», — подчеркнул Бойко.

В свою очередь зампредседателя фракции «Оппоблок» в Сумском областном совете Николай Войтенко призвал Киев в два раза снизить стоимость газа для населения.

«Ожидаемое повышение цены на природный газ автоматически потянет за собой повышение цен на все виды товаров и услуг, что приведет к еще большему обнищанию украинцев. Цена на газ должна быть уменьшена минимум в два раза за счет использования для нужд населения газа украинской добычи, себестоимость которого менее 3 грн/м.куб.», — добавил Войтенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго.