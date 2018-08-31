Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров лично вручил представителям строительной компании предписание остановить все работы по демонтажу дворового флигеля на территории памятника «Дом Долгоруковых» на улице Репина (Василеостровский район Петербурга).

Kgiop.gov.spb.ru Снос флигеля остановлен

Немедленной остановки сноса здания XVIII века требовали градозащитники, которые уверены в необходимости сохранения флигеля, связанного, по их данным, с творческой биографией художника-авангардиста Павла Филонова.

Как сообщалось ранее, 30 августа на совещании в Смольном с участием вице-губернатора Игоря Албина было решено остановить снос, начавшийся 25 августа, для проведения дополнительного обследования здания. Однако днем 31 августа, как сообщили ИА REGNUM общественные активисты, работы по демонтажу флигеля продолжались с использованием экскаватора. Здание уже лишилось второго этажа.

Тем временем Куйбышевский районный суд Петербурга 31 августа решил приостановить действие выданного ранее разрешения на проведение работ во флигеле — до разрешения по существу иска о незаконности таких работ. Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 25 сентября.

«В настоящий момент рабочие покинули строительную площадку», — заверили в КГИОП.

Дополнительное обследование конструкций необходимо провести в срок до 6 сентября с привлечением специалистов и представителей общественности.

Как заявляют в КГИОП, дворовый двухэтажный флигель не является ни объектом (выявленным объектом) культурного наследия, ни обладает статусом исторического здания. Градозащитники уверены, что здание, связанное с именем Павла Филонова, в любом случае необходимо сохранить.