Дзержинск, Нижегородская область, 31 августа, 2018, 17:38 — ИА Регнум. На месте пожара на заводе имени Свердлова в Дзержинске обнаружены трое погибших. Об этом ИА REGNUM сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

(сс) thomasstaub Взрыв

По его словам, четверо пострадавших находятся в медучредениях Дзержинска.

«Двое из них находятся, по первичной информации, в легкой степени тяжести, двое — в тяжелой. Ими занимаются врачи. Работают два психолога МЧС России», — отметил Синьков.

Он уточнил, пожар был локализован на площади около около 100 кв метров.

«Участок разбора завалов с учетом места обрушения конструкций составил порядка 100−120 кв. метров», — сообщил представитель МЧС и добавил, что группировка сил и средств, работающих на месте происшествия, насчитывает более 200 человек и 70 единиц техники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 31 августа на заводе имени Свердлова, который производит боеприпасы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожару была присвоена третья категория сложности — повышенная.

В СУ СКР по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту происшествия. По данным ведомства, хлопок произошел при осуществлении технических работ, после чего возникло задымление.

Ранее в МЧС отмечали, что пожар локализован, угрозы перехода огня на соседние здания нет. Для жителей Дзержинска ситуация не представляет опасности.

По словам главного инженера предприятия Михаила Лебедева, в момент взрыва в цеху находились 43 человека. По коллективному договору, семьям пострадавших и погибших работников, занятых со взрывчатыми веществами, выплатят по 10 годовых окладов.

Завод по контракту с самарским предприятием производил работы по утилизации пехотных мин, ситуация внештатная, поскольку ранее предприятие таких работ не выполняло. На территории завода работают саперы, которые обезвреживают разбросанные взрывом снаряды.

Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин выезжал на объект. По его поручению минздрав области оказывают всю необходимую пострадавшим помощь. Министерство социальной политики будет заниматься выплатами компенсаций семьям погибших и пострадавших.