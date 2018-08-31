Ярославль, 31 августа, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Здания бывшей школы № 53 в Ярославле снесут. Об этом сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Овчинников.

City-yaroslavl.ru Снос школы в Ярославле

31 августа комитет заключил контракт на снос. Демонтаж зданий должен быть закончен до 25 декабря этого года.

«В дальнейшем на освободившимся земельном участке будет построена новая школа, отвечающая всем современным требованиям. Иные варианты использования земельного участка не рассматриваются», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Овчинников.

Школа была признана аварийной и закрыта несколько лет назад, ученики распределены по близлежащим школам. Новые школы в Ярославле не строились 20 лет.