Кишинёв, 31 августа, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Молдавии 31 августа отмечают праздник родного языка «Наш язык». Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент Игорь Додон и другие руководители страны выступили с противоречивыми посланиями и называли государственный язык по-разному.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Додон в своем послании отметил, что 29 лет назад «молдавский язык — достояние наших предков — был признан государственным языком в нашей стране». Молдавский язык, по его словам, — «общенациональное достояние, вне зависимости от нашего этнического происхождения».

«Молдавский язык, являющийся родным языком для подавляющего большинства граждан Молдовы, внесён в качестве государственного в Конституцию Республики Молдова. Это стало одним из высших достижений в процессе национального возрождения молдавского народа», — добавил Додон. По его словам, очень важно сохранить название языка — молдавский — «так, как его называли наши деды и прадеды, из поколения в поколение». «Крайне важно создать условия для того, чтобы молдавским языком овладели все жители нашей страны», — подвел итог президент.

Премьер-министр Павел Филип заявил, что «румынский язык вернулся к себе домой, сюда, в Республику Молдова», и в 2013 году это «подтвердил Конституционный суд». «Тем не менее, мы как будто еще не научились ценить его по-настоящему, иногда мы его коверкаем», — заявил глава правительства, пожелав языку «многих лет».

Спикер парламента Андриан Канду заявил, что «борьба за право говорить на языке предков привела к независимости и освободила нас». «Давайте гордиться нашим языком и помнить тех, кто боролся за то, чтобы сегодня мы могли говорить на румынском языке», — добавил он.

Председатель Союза писателей Молдавии Аркадий Сучевяну сказал, что «румынский язык, к сожалению, и сегодня еще находится на баррикадах, потому что ему не удалось проникнуть во все социальные сферы».

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет Молдавской ССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и Закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся, в том числе, в использовании кириллицы либо латиницы, представляют собой один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости страны, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.