Ярославль, 31 августа, 2018, 17:16 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» вынуждено проинформировать жителей Ярославля об отказе управляющих компаний от возмещения затрат на оплату комиссии банков и Почты России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».

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С 1 сентября 2018 года эта ситуация коснется жителей Дзержинского и Кировского районов. В результате этого при оплате услуг отопления и горячего водоснабжения банками и отделениями Почты России с граждан будет удерживаться дополнительная комиссия в размере от 1 до 3-х процентов от суммы платежа.

Ранее затраты на «банковскую комиссию» уплачивались управляющими компаниями банкам и Почте России за счет строки «Содержание и ремонт жилья», в результате чего граждане могли вносить плату за коммунальные услуги без дополнительных затрат. Оплата комиссии при приеме платежей учтена в тарифе на содержание и ремонт жилья, и она составляет 1 рубль 10 копеек с квадратного метра.

«Расходы по сбору и приему платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (услуги банка, почты) включены в плату за содержание жилых помещений. Мы считаем, что либо управляющие компании должны компенсировать комиссию, либо необходимо уменьшить плату за содержание жилых помещений в этой части», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-2» Денис Коростелев.

По указанному факту проинформированы органы власти области, мэрии Ярославля, а также органы прокуратуры.

Со своей стороны ПАО «ТГК-2» информирует жителей о том, что оплатить услуги отопления и ГВС без дополнительных затрат на оплату комиссии можно в кассе Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6 каб. 121, либо через Личный кабинет по адресу электронной почты http://www.tgc-2.ru/.