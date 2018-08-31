Великий Новгород, 31 августа, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В Великом Новгороде завершилось строительства двух участков новых дорог общей протяжённостью почти 1 км. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, оба участка построены в Псковском микрорайоне города.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

Это участок улицы Луговой от улицы Псковской до Юрьевского шоссе протяжённостью 872 метра, строительство которого началось в ноябре 2017 года.

«С вводом этой дороги в эксплуатацию Великий Новгород получает удобный объездной путь для жителей Псковского и Западного микрорайонов в сторону Поозерья, минуя центр города», — сообщили в мэрии.

В Поозерье расположены дачные массивы, здесь же находится Свято-Юрьев монастырь и Музей деревянного зодчества «Витославлицы».

Рядом с новой школой №37 построен 120-метровый участок улицы Белорусской. Появление этой дороги разгрузит улицу Псковскую и обеспечит удобное транспортное сообщение с новым образовательным учреждением, которое 1 сентября 2018 года откроет свои двери для первых учеников.

В мэрии сообщили, что движение по новому участку улицы Белорусской откроют уже сегодня, 31 августа. Новый участок улицы Луговой будет открыт для движения 1 сентября.

Напомним, что в Великом Новгороде также идет ремонт 57 участков автомобильных дорог и тротуаров на сумму более 308 млн рублей.