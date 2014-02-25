Вашингтон, 31 августа, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В ходе визита в Калифорнию министр коммуникаций и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад встретился с генеральным директор компании Google Сундаром Пичаи. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», во время встречи была достигнута договоренность об участии Google в программах правительства Индии по повышению цифровой грамотности, а также цифровой инклюзивности.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

После встречи Рави Шанкар Прасад заявил, что она прошла крайне успешно, и особо подчеркнул желание правительства Индии привлечь Google к программе Digital village («Цифровая деревня»), направленной на распространение информационных технологий в индийской деревне. Так, в рамках программы фермеры должны будут с помощью современных технологий получить доступ к научной информации о земледелии и о сельскохозяйственных сезонах.

Министр также выразил свое счастье по поводу того, что так много индийских профессионалов успешно работают в США, включая самого генерального директора Google Сундара Пичаи, который имеет индийское происхождение.