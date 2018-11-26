Астана, 31 августа, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В Казахстане в связи с возобновлением производства на павлодарском нефтехимическом заводе оптовые цены на авиационное топливо снизились на 20−30%, заявил директор по переработке нефти нацкомпании АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай. Об этом 31 августа сообщает агентство «Казинформ».

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По его словам, павлодарский нефтехимический завод возобновил выпуск авиационного топлива высшего качества, которое стали приобретать авиационные компании, что вызвало снижение цен. Данбай добавил, что продукция завода пойдет на экспорт в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Астана ждет от Москвы документы для согласования экспорта бензина в страны Туркестана.