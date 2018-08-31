Сочи, Краснодарский край, 31 августа, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Россия поддержит действия Дамаска, направленные на освобождение Идлиба от террористов, и скрывать их не намерена, заявил 31 августа в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

На пресс-конференции в Сочи глава МИД России отметил, что ситуация в Идлибе «прежде всего, касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять, ликвидировать террористическую угрозу на своей территории».

Сергей Лавров подчеркнул, что любые договоренности иных стран по Идлибу должны учитывать позицию законного правительства Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» на сегодняшний день остается последний крупный очаг непримиримых боевиков, собравшихся там со всех освобожденных от террористов сирийских регионов.

По информации ряда СМИ, сирийские правительственные войска готовят военную операцию по освобождению Идлибской зоны от террористов.