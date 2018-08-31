Москва, 31 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. У российских школ достаточно возможностей для того, чтобы достаточно строго решить вопрос со смартфонами, которые дети приносят в школу, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он 31 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра просвещения РФ Ольги Васильевой, высказавшейся за запрет смартфонов в школах.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

«Я думаю, что это прежде всего вопрос не к учителям, а к родителям, — сказал Луховицкий. — И именно родительскому сообществу решать, согласится оно или нет. На мой взгляд, в школе уже достаточно внутренних, локальных актов, которыми можно строго очертить этот круг: когда и в каких ситуациях можно или нельзя пользоваться той или иной техникой. Это не учительский вопрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения России Ольга Васильева считает правильной идею запрета смартфонов в школах.

«Мое мнение какое: французы это делали долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем поощрять. Я считаю, что рано или поздно мы придём к такому, что и французские наши коллеги», — сказала Ольга Васильева.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в некоторых российских школах имеются специальные ящики, куда ученик может положить свой телефон. Также есть специальный контрольный сигнальный телефон, по которому родители могут связаться с учителем.