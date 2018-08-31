Тбилиси, 31 августа, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о своей госпитализации. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 31 августа.

Okras Вахтанг Кикабидзе

Напомним, ранее журналисты связалась с Кикабидзе и поинтересовались, будет ли он присутствовать на похоронах народного артиста СССР, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона.

Кикабидзе ответил, что его на похороны Кобзона никто не приглашал, и вообще он находится в больнице. СМИ истолковали эти слова как информацию о госпитализации Кикабидзе.

Однако позднее он сообщил, что в момент разговора с журналистами по телефону он просто находился в медицинском учреждении, но при этом не был госпитализирован. Из-за проблем с почками Кикабидзе вынужден регулярно посещать врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет 30 августа. Церемония прощания и похороны Кобзона состоятся 2 сентября в Москве.