Свердловская область, 23 января, 2007, 12:38 — ИА Регнум. 23 января в 10.50 мск в городе Кушва Свердловской области в жилом доме прогремел взрыв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении информации МЧС России.

ЧП произошло на по адресу ул. Первомайская, д. 59. По предварительным данным, в 3-этажном кирпичном доме (18 квартир) взорвался бытовой газ. Произошло обрушение одного подъезда: 6-9 квартир. По данным на этот час, 4 человека спасены, данных о погибших нет.

Под завалами могут находиться люди. Ведутся поисково-спасательные работы.