Москва, 31 августа, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования Татьяна Волосовец поддерживает идею отсутствия оценок для первоклассников.

Альберт Анкер. Школьная прогулка. 1872

«Оценок в начальной школе не должно быть. Министр просвещения абсолютно права», — заявила Татьяна Волосовец, комментируя для ИА REGNUM дискуссию, развившуюся в ходя Всероссийского родительского собрания, прошедшего 31 августа.

«В дошкольных учреждениях вообще нет оценивания развития и «успеваемости» детей. Ни при каких обстоятельствах. Это запрещено статьей 64 Закона РФ № 273 «Об образовании». Никакие академические результаты дошкольников не оцениваются, — подчеркнула Татьяна Волосовец. — А при поступлении в школу детям необходим какой-то период адаптации. И в этом смысле отсутствие оценок не убивает мотивацию».

«Как только мы начали бы ставить в первом классе детям поголовно «двойки» и «тройки», наверное, им было бы достаточно сложно «выскочить» из ситуации психологического дискомфорта. В этом плане отсутствие оценок в первом классе именно создает ситуацию психологического комфорта для детей», — отметила директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в России в виде онлайн-дискуссии с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой прошло V Всероссийское родительское собрание. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля.

Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась.

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