Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Смольном, наконец, подготовили основные условия конкурса на реконструкцию Конюшенного ведомства — памятника архитектуры в самом центре Петербурга. Об этом сообщила 31 августа глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание конюшенного ведомства

В сентябре 2017 года губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что дает подчиненным лишь месяц, чтобы они разобрались с судьбой многострадального памятника, так как он быстро разрушается. Затем решение отложили, потом пообещали приступить к поиску подрядчика в июне 2018 года, но помешал чемпионат мира по футболу.

«Мы подготовили основные условия конкурсной документации, как и обещали. Была поставлена задача — после чемпионата мира по футболу рассмотреть конкурсные предложения. Мы эти документы подготовили и будем выносить на заседание правительства», — сообщила Ирина Бабюк. Впрочем, когда именно это произойдет, она не уточнила.

Заметим, в прошлом году в Смольном рассмотрели несколько проектов реконструкции с различным уровнем требуемых инвестиций. Совет по сохранению культурного наследия признал необходимым развивать территорию комплексно, с учетом прилегающих к Конюшенному ведомству открытых пространств и построек Конюшенного двора, Мастерового двора и Конюшенного музея, но подход должен быть «консервативным».

Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720—1723 гг. В 1817—1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Главный элемент комплекса — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Александра Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.).