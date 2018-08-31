Ташкент, 31 августа, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о продлении лицензии на совместную добычу газа Россией и Узбекистаном на месторождении «Шахпахты», передает 30 августа телеканал «Россия 24».

Малямов Евгений ИА Красная Весна Знак Газпром на заправке. Первоуральск

Действующая лицензия заканчивается в марте 2019 года. Срок продления составил пять лет. Месторождение разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции.

Напомним, в мае 2018 году АО «Узбекнефтегаз» и ПАО «Газпром» подписали намерение о продлении лицензии на совместную добычу газа на месторождении «Шахпахты».

Подписание самого соглашения о разделе продукции месторождения состоялось 14 апреля 2004 года сроком на 15 лет.