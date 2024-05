Вашингтон, 31 августа, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Goodbye for now! Hello for tomorrow! Радостная весть для всех поклонников христианского рока и нью-метал — да что там, для всех любителей настоящей музыки: — культовая группа P.O.D. объявила о том, что в ноябре свет увидит их новый альбом Circles. Опубликована обложка новой работы, а также озвучен список из 11 треков.

Скриншот страницы twitter.comMLG_R Обложка альбома P.O.D.

Что такое P.O.D. Это энергичный нью-метал с глубокомысленными текстами, пропитанными библейскими аналогиями. Тексты от лидера P.O.D. Сонни Сандоваля — это поэзия Т. С. Эллиота, но с обязательным указателем, где находится выход. При этом музыканты ухитряются делать жанр «нью-метал», популярный главным образом в конце 90-х — начале «нулевых» благодаря творчеству таких команд, как Korn, Limp Bizkit, Deftones, Linkin Park, актуальным до сих пор.

P.O.D. также называют христианским роком, так как участники группы подчёркивают свою веру в Иисуса Христа. Группа прославилась в 2001 году, когда практически одновременно с терактами 11 сентября, вышел их убойный хит Alive. Чуть позднее был презентован ещё один хит поколения Youth of the nation, на создание которого частично повлияла стрельба в американских школах Columbine High School и Granite Hills High School. За стихи к этой песне лидер P.O.D. Сонни Сандаваль был включён в «Зал славы рок-н-ролла» в комнату поэтов. Его восковая фигура расположилась аккурат между фигурами Джима Моррисона и Боба Дилана.

Предыдущий альбом P.O.D. The Awakening вышел 21 августа 2015 года.