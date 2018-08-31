Тбилиси, 31 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Певец и актер Вахтанг Кикабидзе в беседе с журналистом телеканала РЕН ТВ опроверг слухи о своей госпитализации в Грузии.

Okras Вахтанг Кикабидзе

«Я на диализе шестой год, через день ложишься в больницу…, — сказал артист. — Не ляжешь — умрешь, ляжешь — будешь жить».

По его словам, в больнице он проходил плановые процедуры.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Грузии госпитализирован актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

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