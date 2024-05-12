Ташкент, 31 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В районе пещеры Бой-Булок в Сурхандарьинской области Узбекистана спелеологи из России, Франции и Швейцарии обнаружили следы динозавров, заявил председатель Екатеринбургского клуба спелеологов Вадим Логинов. Отчет об экспедиции опубликован 30 августа на канале Екатеринбургского клуба спелеологов в YouTube.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Древний скелет

В экспедиции приняли участие 25 спелеологов из России, Франции и Швейцарии. Специалисты изучали пещеру имени Александра Вишневского и Бой-Булок с целью их соединения в единую карстовую систему.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года палеонтологи из США определили останки динозавра, найденного в 2008 году. Десять лет ученые изучали останки, чтобы определить динозавра семейства анкилозавриды.