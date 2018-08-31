Симферополь, 31 августа, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил руководящему составу и сотрудникам МВД по Республике Крым нового руководителя Олега Торубарова. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейский

По словам Владимира Колокольцева, МВД Крыма — четвёртый территориальный орган ведомства, которым Торубаров будет руководить.

«Такая ротация неслучайна — под его началом вверенные ему коллективы добивались высоких результатов. Он знает, как правильно выстроить работу и нацелить личный состав на эффективное решение поставленных задач. Уверен, что эти качества будут всецело востребованы и в новом для него регионе», — отметил министр внутренних дел РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года президент России отправил в отставку министра внутренних дел по РК Сергея Абисова и руководителя главного управления МЧС по РК Сергея Шахова.