Тбилиси, 31 августа, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Евросоюз выделит Грузии финансовую помощь на сумму до 45 млн евро. По информации представительства ЕС в Тбилиси, соответствующий меморандум Еврокомиссия и Грузия подписали 31 августа.

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«Финансовая помощь погасит ряд финансовых нужд Грузии и поможет в стране в осуществлении экономических реформ», — говорится в сообщении представительства ЕС.

По оценке экспертов Евросоюза, экономика Грузии, несмотря на значительный прогресс, находится под влиянием региональных рисков и внутреннего экономического дисбаланса, и предложенная ЕС программа макроэкономической помощи нацелена на преодоление этих рисков и проблем.

10 млн евро будет выдано Грузии в виде гранта, а остальные 35 млн евро — в виде среднесрочного кредита, на льготных условиях.

Грузия получит эту сумму в виде двух траншей, но она будет перечисляться только в том случае, если страна выполнит конкретные условия в сфере политики, в частности, продолжит создание эффективных демократических механизмов, многопартийной парламентской системы, обеспечение верховенства закона и защиты прав человека. Кроме того, перечисление сумм от ЕС будет зависеть и от успешного выполнения Грузией программы МВФ, отмечается в сообщении представительства ЕС в Тбилиси.

Осуществление программы макрофинансовой помощи начнется после ратификации меморандума между ЕС и Грузией грузинским парламентом.