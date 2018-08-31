Москва, 31 августа, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста может обернуться тем, что работодатели будут увольнять сотрудников до достижения предпенсионного возраста — то есть приблизительно в 54 и 59 лет (для женщин и мужчин соответственно). Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон с работы!

«Есть определенные риски, и они очевидны — например, риск увольнения всех, кого надо, за полгода до начала предпенсионного возраста», — предположил Мау.

Предложение ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста озвучил ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам PФ по вопросу изменений параметров пенсионного законодательства.

«Я думаю, что будет уточнен механизм реализации. Это очевидные решения, во-первых, административная ответственность должны предшествовать уголовным. Во-вторых, уголовная ответственность должна накладываться только судебным решением и никаким другим способом. Мне представляется, что более мягким вариантом было бы согласование подобных увольнений с трудовыми инспекциями, если это согласование есть и обоснование есть, то уголовная ответственность не может наступать», — отметил Мау.

В Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Рабочая группа была создана по итогам парламентско-общественных слушаний по доработке правительственного законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа. Как заявил спикер Госдумы, члены рабочей группы обсуждали в основном предложения по доработке законопроекта, озвученные ранее президентом РФ Владимиром Путиным.