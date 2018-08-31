Кострома, 31 августа, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В модернизацию Мантуровского фанерного комбината в Костромской области будет инвестировано 1,8 миллиард рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Предприятие планирует купить лесозаготовительную технику, обновить лущильное оборудование и увеличить объем производства фанеры на 20%.

Anton Galeta ТЭЦ

В пресс-службе отмечают, что большую часть денег планируется потратить на строительство мини-ТЭЦ, которая будет работать на отходах производства — щепках и коре. Таким образом, руководство предприятия хочет сэкономить расходы на коммунальные услуги в среднем на 60 миллионов рублей в год. По словам генерального директора компании «Свеза» Анатолия Фришмана, «открытие мини-ТЭЦ намечено уже на октябрь».

Отметим, что в рамках инвестиционного соглашения фанерному комбинату будет предоставлено около 155 тысяч кубометров расчетной лесосеки.

ИА REGNUM напоминает, что лесная промышленность занимает важное место в экономике Костромской области. Поставки продукции комплекса составляют 60% от всего товарного экспорта региона. В том числе, экспортируется 95% производимой фанеры, 17% пиломатериалов и 73% древесностружечных плит. Крупнейшие деревообрабатывающие предприятия региона: ООО «Кроностар», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».

Объем лесозаготовки сохраняется на прошлогоднем уровне с небольшим приростом. Оборот организаций, занятых в обработке древесины и производстве изделий из дерева, за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 10%. При этом обороты производителей мебели наоборот возросли на 10%.

Отметим, что с января-по июль 2017 года суммарная прибыль организаций, занятых в переработке древесины в Костромской области, составила 1,47 млрд рублей. Это в 2 раза меньше в аналогичном периоде прошлого года.