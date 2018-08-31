Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Демонтажные работы в историческом флигеле на Васильевском острове Петербурга, связанном с именем художника Павла Филонова, днем 31 августа продолжаются, несмотря на решение об их приостановке, принятое после совещания в Смольном 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в петербургском отделении ВООПИиК.

СПбО ВООПИиК Снос флигеля на Васильевском острове Петербурга

«Как сообщают наши активисты с места событий, работы продолжаются, в них задействованы не только люди, но и тяжелая техника, например экскаватор», — сообщила член президиума СПбО ВООПИиК Анна Капитонова.

Напомним, по итогам совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и градозащитников было решено на недельный срок приостановить демонтаж здания XVIII века, чтобы провести новое обследование его конструкций. Оно должно дать ответ на вопрос, можно ли приспособить флигель для современного использования без полной разборки исторических конструкций.

Петербургские градозащитники сообщили, что по их ходатайству Куйбышевский районный суд принял обеспечительные меры в рамках дела о признании незаконным разрешения городского комитета по охране памятников (КГИОП) на проведение работ по сносу флигеля. Именно отсутствие такого судебного обеспечения было аргументом чиновников в пользу того, что все работы — законны.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный отрицает связь «заурядного» флигеля с именем Павла Филонова

Как отметила Капитонова, судебное определение об удовлетворении ходатайства градозащитников уже отправлено в КГИОП и в аппарат вице-губернатора Албина. Возможно, его также доставят непосредственно на место, где идет снос.

Напомним, снос флигеля на улице Репина, 31 (второй адрес — 1-я линия В.О., 30) начался 25 августа. В этом доме, как заявляют градозащитники, в начале XX века располагалась мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского, с посещения которой начался творческий путь художника-авангардиста Павла Филонова. Сейчас здание находится в пользовании Санкт-Петербургского филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П. П. Ширшова», которое имеет разрешения на демонтаж здания с воссозданием его в прежних объемах. Это разрешение оспаривается в суде.