Минск, 31 августа, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг чиновников и предупредил их о недопустимости пьянства. Об этом глава государства заявил сегодня, 31 августа, производя очередные кадровые перестановки в правительстве страны.

Советский плакат. Пьянство — путь к деградации личности

«Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно (в отставку — прим. ИА REGNUM ), за воротник закладывали прилично», — сказал Лукашенко.

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«Что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель», — отметил президент Белоруссии, добавив, что именно по этой причине ему придётся уже в ближайшее время расстаться с некоторыми чиновниками, потому что они «не понимают, где работают».

Глава государства также подчеркнул, что некоторые чаще выпивают без повода и забывают о работе.

«Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант — пьянство — он вообще неприемлем в руководстве», — добавил Лукашенко.

Добавим, что сегодня, 31 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. В частности были назначены министры финансов и энергетики, а также два чрезвычайных посла Белоруссии в Норвегию и Парагвай.