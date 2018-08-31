Амстердам, 31 августа, 2018, 14:40 — ИА Регнум. 31 августа в Амстердаме было прервано железнодорожное сообщение из-за инцидента на Центральном вокзале, пишет газета Le Figaro.

(сс) Slaunger Центральный вокзал Амстердама

Голландская полиция открыла огонь по мужчине, нанесшему ножевые ранения двум людям. Нападавший ранен, все трое госпитализированы. Посетители вокзала были эвакуированы.

Подробности инцидента выясняются. Полиция сообщает, что причиной ножевой атаки послужила ссора.