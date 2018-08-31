Москва, 31 августа, 2018, 14:34 — ИА Регнум. На территории Украины в настоящее время, несмотря на перемирие, продолжается гражданская война. Об этом 31 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, гражданский конфликт на украинской территории — «очевидный факт».

«На Украине идёт гражданская война, она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие. Это совершенно очевидный факт, и вряд ли это можно отрицать», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Дмитрий Песков, комментируя намерение властей Украины денонсировать договор о дружбе с Россией, заявил, что в Кремле не сильно обеспокоены таким намерением Киева, так как российско-украинские отношения находятся в таком глубоком кризисе, что сделать их ещё хуже вряд ли удастся.

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